Чистый отток капитала из России сократился в 3,7 раза в 2016 году

Чистый отток капитала из России в 2016 г. сократился в 3,7 раза, до $15,4 млрд, по сравнению с 2015 г. ($57,5 млрд), свидетельствуют материалы Банка России.

"Масштабное сужение чистого вывоза капитала сложилось главным образом вследствие резкого снижения интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором", - говорится в комментарии регулятора.

Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор России в прошлом году составили $25,8 млрд, что в 4,4 раза больше, чем в 2015 г. ($5,9 млрд).