Etihad опровергает возможность покупки доли в Lufthansa

Главный исполнительный директор Etihad Aviation Group Джеймс Хоган заявил, что авиакомпания хочет расширять сотрудничество с Deutsche Lufthansa AG, однако не планирует входить в капитал германского авиаперевозчика, сообщает в среду, 18 января, MarketWatch.

В прошлом месяце национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways, который является основным активом Etihad Aviation Group, подписал код-шеринговое соглашение с Lufthansa на некоторых маршрутах, напоминает «Интерфакс».

Во вторник, 17 января, агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что руководство Lufthansa и Etihad Airways ведут переговоры о слиянии двух авиакомпаний. По данным собеседника агентства, менеджеры обоих компаний на протяжении нескольких недель изучали возможность Etihad приобрести 30-40% бизнеса Lufthansa. Теперь, как ожидается, авиакомпании будут обсуждать полное слияние.

Накануне Lufthansa и Etihad Airways отказались комментировать эту информацию и назвали ее «спекуляцией», отмечал ТАСС.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в среду снизились на 2%.