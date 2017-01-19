Медведев посоветовал правительству не обольщаться и не ждать скорой отмены санкций

В среднесрочной перспективе сохранятся и санкции, и относительно низкие цены на нефть, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Как передает ТАСС, он заявил это на заседании правительства 19 января. «Не надо обольщаться, скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе, – сказал он. – Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза».

Правительству он сформулировал задачу перейти от адаптации экономики к внешним рискам к выведению ее на траекторию устойчивого роста. Этому развитию нужно будет придать хорошую динамику «вопреки тому, что прежние негативные факторы, санкции и относительно невысокие цены на энергоресурсы все еще сохраняются», добавил он.

Самым главным для правительства премьер назвал выполнение взятых на себя обязательств, прежде всего социальных. Также он призвал обеспечить рост экономики. «Инструменты для решения текущих задач у нас с вами все есть, они специально еще раз определены, принят бюджет, определены также направления работы в рамках приоритетных проектов», – уточнил он.

Недавно Медведев обсудил с министрами проект перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в 2017 г. Он ждет этот документ на подпись до конца недели. Перечень включает меры дополнительной поддержки отдельным секторам экономики.

Недавно первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что «пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции» и из этого нужно исходить при планировании в том числе развития сельского хозяйства. Президент Сбербанка Герман Греф заявил 19 января в Давосе, что не разделяет оптимизма в отношении скорого снятия или смягчения санкций против России. «Надежда есть, у всех у нас есть надежда, но я думаю, что это займет время, – сказал он. – Хотелось бы 2017 год, но боюсь, что это может занять время».