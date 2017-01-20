В 2016 году дефицит бюджета составил 3,5% ВВП

В 2016 г. дефицит федерального бюджета составил 2,97 трлн руб., или 3,5% от ВВП, сообщает «Прайм» со ссылкой на официальные данные Минфина России. По предварительной оценке ведомства, доходы бюджета составили 13,46 трлн руб. (или 100,7% к утвержденному годовому объему), расходы - 16,43 трлн руб. (100,1% от плана на год). Дефицит составил 2,967 трлн руб. Первичный дефицит бюджета за январь - декабрь составил 2,346 трлн руб., или 2,8% ВВП.

По линии ФНС в бюджет за 12 месяцев было перечислено 6,92 трлн руб., по линии ФТС - 4,4 трлн руб. Прочие федеральные органы перечислили 2,14 трлн руб., в эту сумму входят перечисления в бюджет по итогам приватизации.

Министр финансов Антон Силуанов 12 января говорил, что дефицит федерального бюджета России в 2016 г. составил 3,56% ВВП. Закон о бюджете на 2016 г. предусматривал дефицит на уровне 3,7% ВВП (3,034 трлн руб.). Изначально ставилась цель обеспечить дефицит бюджета по итогам 2016 г. на уровне 3% ВВП.