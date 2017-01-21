Силуанов: Дополнительные доходы от нефти в 2017 году пойдут в бюджет, а не в Резервный фонд

Весь объем дополнительных доходов от нефти будет направляться в бюджет, а не пополнять Резервный фонд, заявил министр финансов Антон Силуанов. «Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», - цитирует его ТАСС.

Также Силуанов сообщил, что Минфин предлагает изменить систему льгот в налогообложении нефтянки. «Законодательство позволяет представлять эти льготы вручную, особенно в нефтянке. Дали заявку нефтяные компании, сложные условия добычи, нет никаких условий, нет методологии. Мы считаем, (это) должно быть пересмотрено. Такого вида льготы должны быть заменены механизмами, которые действуют для всей отрасли», - сказал он. Ранее руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил, что ведомство определит окончательную позицию по системе налогообложения нефтяной отрасли к концу февраля. Он отмечал, что планируемый новый режим для нефтянки - взамен льгот и в рамках пилотов на brown fields - может заработать с 1 января 2018 г.

Минфин на 2017 г. сохранил общий объем налоговой нагрузки на нефтяную отрасль на уровне 2016 г., хотя Силуанов не раз говорил, что вопрос реформирования налогообложения в нефтяной отрасли требует срочного решения, напоминает ТАСС.