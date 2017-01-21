Минфин изменит схему распределения поступлений от налога на прибыль из регионов

Схема распределения поступлений от налога на прибыль между федеральными и региональными бюджетами будет изменена, заявил министр финансов Антон Силуанов. Как передает «Прайм», он сказал это на съезде «Единой России». В министерстве планируют сохранить принцип, «когда более равномерные, более стабильные налоги остаются в муниципалитетах и субъектах Федерации». «А более, может быть, подвижные, волатильные доходные источники могут быть сконцентрированы на уровне субъектов Федерации», - добавил он.

«В принципе, это происходит, остался один налог - налог на прибыль. Поскольку он очень волатильный, зависит от многих факторов, от налогоплательщиков. Мы поставим себе задачу передать субъектам больше устойчивых налогов», - сказал Силуанов.

Сейчас ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, из них 17% поступают в региональные бюджеты, 3% - в федеральный. Причем 1 процентный пункт из федеральной части также распределяется между регионами, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Такая схема введена с 2017 г., ранее федеральный бюджет получал 2%, а остальные 18% распределялись напрямую между регионами, где налог был уплачен, напоминат «Прайм».

По словам руководителя ведомства, Минфин сейчас готовит предложения по изменению налоговой системы в России, которые вступят в силу после 2018 г. При этом он подчеркнул, что общий уровень налоговой нагрузки, который сложился в стране к настоящему времени, в результате увеличиться не должен. «Налоговая система должна стимулировать рост - это одна из наших стратегических задач», - сказал он. Для этого, по его словам, необходимо выровнять конкурентные условия для предпринимателей, которые честно платят налоги, и тех, кто работает «в тени».

По мнению министра, бизнес вынужден «скрываться» из-за высокого уровня налогообложения труда - в России он один из самых высоких в мире. Чтобы исправить ситуацию, министерство предлагает снизить нагрузку на труд - то есть страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, которые составляют сейчас 30% от фонда оплаты труда. А выпадающие доходы бюджета министерство предлагает покрыть за счет увеличения ставок косвенных налогов - прежде всего НДС.