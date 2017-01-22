Минтруд поддержал предложение Минфина ограничить расчеты наличными

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин назвал очень правильной идею ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные. Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, ТАСС.

«Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», - сказал он.

В субботу, 21 января, министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», - уточнил он.

Министр напомнил, что этот вопрос рассматривался и раньше, тогда обнаружились и противники, и сторонники этого ограничения, и возникла «бурная дискуссия». Сейчас, по его мнению, ограничения нужно вводить постепенно, особенно в регионах, где нет условий для безналичных расчетов.

Инициатива ограничения дорогих покупок за наличные средства обсуждалась еще в 2012 г. с участием Центробанка и Минфина. В 2013 г. законопроект по этому поводу был внесен в Госдуму, но документ так и не был одобрен. В марте 2014 г. замруководителя Минфина Алексей Моисеев сообщил, что все разногласия по законопроекту устранить так и не удалось. В частности, споры вызвали вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов и вопрос об обеспечении контроля за исполнением новых требований. Минфин предлагал возложить эту обязанность на ФНС. В одной из последних версий законопроекта предлагалось ограничить на первом этапе сумму оплаты наличными 600 000 руб., а в дальнейшем снизить ее до 300 000 руб. Также министерство предлагало ограничить расчеты наличными при всех сделках, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал ЦБ.