ФОМ: 70% россиян говорят о кризисе в экономике страны

В России сейчас экономический кризис, считает 70% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение». В ноябре так считали 77% опрошенных.

Каждый пятый (19%) заявил, что в России кризиса нет. Затруднились ответить 12% участников опроса, проведенного 14–15 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны.

Отвечая на вопрос, в чем именно проявляется кризис, россияне указали в первую очередь на инфляцию (30%), снижение уровня жизни, задержки, уменьшение выплат (27%), безработицу, сокращения на работе (14%).

Единого мнения о том, какой будет экономическая ситуация в России через год, у респондентов нет: 13% считают, что кризис в экономике будет сильнее, столько же (13%) – что слабее, 26% полагают, что он будет примерно таким же, а 2% – что он совсем закончится. Еще 15% опрошенных затруднились ответить.