Шувалов: Правительство не обсуждает сокращение расчетов наличными

Правительство не обсуждает сокращение объемов расчетов наличными, заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов. «В правительстве этот вопрос не обсуждается», - сказал он.

«Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно. И все транзакции, которые могут банки обеспечивать, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных принуждений - этого не будет», - подчеркнул Шувалов.

Минфин готов вернуться к идее ограничить расчеты наличными при покупках, заявил на минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов: это позволит «обелить экономику» и собрать больше налогов. Идею поддержали министр труда Максим Топилин и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Подготовленный Минфином еще в 2012 г. законопроект ограничивал расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала суммой в 600 000 руб., а затем порог был снижен до 300 000 руб. За нарушение был предусмотрен штраф на всю сумму, потраченную сверх лимита. В ноябре 2016 г. Шувалов уже говорил, что правительство не обсуждает введение таких ограничений. Во многих регионах нет условий для безналичных расчетов, высока плата за эквайринг (комиссия банка и платежной системы при расчете картами), указывали эксперты.