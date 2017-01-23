Трамп вывел США из Тихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, сообщило агентство Bloomberg. «То, что только что сделано, дает преимущество трудящимся США», - заявил Трамп, подписывая документ.

Договор о Транстихоокеанском партнерстве (TPP) был подписан министрами торговли 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) при президенте США Бараке Обаме год назад - в начале февраля 2016 г. Соглашение, готовившееся пять лет, объединяло порядка 40% мировой экономики: Австралию, Бруней, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Соединенные Штаты, Чили и Японию. Трамп неизменно называл TPP угрозой для экономики США и обещал отменить его сразу после того, как станет президентом.