ЦБ видит возможность снижения ставок в восстановлении экономики

Банк России видит восстановление экономики России, которое открывает возможность для снижения ставок, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

«Сейчас действительно наблюдается восстановление экономики. Правда, многие оптимистичные и радужные прогнозы, они при более высоких ценах на нефть, чем те, которые закладывались в прогноз социально-экономического развития и базовый прогноз ЦБ. Будет нефть выше, будет и рост лучше. Но суть в том, что экономика восстанавливается сейчас. Мы наблюдаем данные по инфляции - 5,4%. Все это открывает пространство для снижения ставок», - отметил Дмитриев.

Несмотря на почти двукратное снижение инфляции, за 2016 г. ЦБ снизил ключевую ставку лишь дважды суммарно на 1 п. п. до 10%. В реальном выражении она высока в сравнении с целевой инфляцией ЦБ в 4% на конец 2017 г. Политика ЦБ в 2017 г. останется жесткой, ожидают аналитики: к концу года ставка снизится лишь до 8%, предполагает консенсус-прогноз Bloomberg. Несмотря на успехи в снижении инфляции достижения Центробанком своей цели рынок пока не ожидает: консенсус-прогноз по инфляции в 2017 г. – 5%.