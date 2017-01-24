Запуск QE Европейским ЦБ вызвал ослабление евро к доллару на 6,5% с 2014 года

Запуск Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы количественного смягчения (QE) способствовал падению стоимости евро относительно доллара США на 6,5% с 2014 г., свидетельствуют оценки Бундесбанка.

Снижение курса евро относительно корзины 38 мировых валют за это время составило 4,7%.

Три из шести случаев крупнейшего в истории евро падения курса относительно корзины мировых валют связаны именно с QE, отмечают в Бундесбанке.

Так, евро подешевел на 2,6% в январе 2015 г., когда ЕЦБ заявил о планах выкупа гособлигаций в рамках QE.

Для сравнения: курс доллара США снизился на 2,3% относительно корзины мировых валют в течение 24 часов после объявления Федеральной резервной системой (ФРС) о запуске QE в марте 2009 г. Таким же было падение стоимости фунта стерлингов после того, как Банк Англии объявил о проведении QE, что также произошло в марте 2009 г., пишет газета The Wall Street Journal.

В Бундесбанке отмечают, что ослабление евро вызывали именно заявления Европейского ЦБ о планах выкупа бумаг, однако реальные покупки бумаг не оказывали существенного влияния на стоимость единой европейской валюты.

Такая ситуация расходится с эффектом, который оказывала программа количественного смягчения, проводившаяся Федрезервом, на американскую валюту, отмечают эксперты.

Курс евро к доллару составлял около $1,4 в мае 2014 г. К январю 2015 г. он упал ниже $1,2, а к марту - ниже $1,1.

Во вторник пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0741.