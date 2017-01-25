Инфляция в Москве в 2016 году достигла исторического минимума

В Москве инфляция в минувшем году снизилась до исторических минимумов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Среднегодовая инфляция в Москве по итогам прошлого года составила 7,8%, динамика показателя уменьшилась более чем вдвое, снизившись по сравнению с 2015 г. на 8,8 процентного пункта.

Руководитель департамента Максим Решетников пояснил, что в 2016 г. экономика Москвы сумела успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям. По его словам, инфляция в Москве продолжит снижаться.

«Учитывая то, что в декабре 2016 г. московская инфляция составила 6,2% к декабрю 2015 г., можно прогнозировать продолжение снижения инфляции в столице, что повышает уровень определенности для всех участников экономической деятельности и населения», – сказал Решетников.