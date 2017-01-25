Годовая инфляция снизилась впервые с начала года

Инфляция в России с 17 по 23 января 2017 г. составила 0,1%, сообщил в среду Росстат.

За предыдущий период с 10 по 16 января цены выросли также на 0,1%, за период с 1 по 9 января (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) была зафиксирована максимальная с начала июля инфляция в 0,3% из-за роста тарифов (с 1 января тарифы поднимаются на транспорт, а с 1 июля - на газ и электроэнергию).

Предыдущие три месяца (в октябре - декабре) инфляция составляла 0,4% в месяц, т. е. недельная инфляция была примерно 0,1%.

С начала января инфляция к 23 января составила 0,5% против 0,7% за 25 дней января 2016 г. (но из-за разницы дат измерения напрямую сравнивать эти данные не вполне корректно).

Среднесуточный прирост цен за 23 дня января 2017 г. замедлился до 0,023% (за 16 дней равнялся 0,027%) против 0,028% за 25 дней января 2016 г.

В годовом выражении инфляция к 23 января снизилась до 5,3% с 5,4% на предыдущей неделе, причем инфляция в годовом выражении снизилась в первый раз с начала года.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в январе 2017 г. составит 0,6-0,8% против 1% в январе 2016 г., что означает снижение в годовом выражении этого показателя в январе до 5,0-5,2%.

В 2016 г. инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 5,4%.

В 2017 г., по мнению экономистов, инфляция в России продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце декабря), что выше официального прогноза правительства и таргета ЦБ (4%).