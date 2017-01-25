Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20 000

Индикатор Dow Jones Industrial Average 25 января впервые в истории превысил отметку в 20 000 пунктов (+0,6% до 20 033,77 на открытии) на ожидании ускорения роста американской экономики и отчетности крупных компаний. Фактически, пишет Financial Times, речь идет о том, что бизнес оставил позади период неопределенности, связанный с избранием президентом США Дональда Трампа.

Как показывает опрос, проведенный агентством Bloomberg, экономисты ожидают ускорения роста ВВП США до 2,3% в 2016 г. с 1,6% в 2015 г. Также инвесторы пристально следят за финансовыми показателями крупнейших компаний США за IV квартал 2016 г.