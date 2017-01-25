Российская экономика возобновит рост на уровне 2% в год в 2017–2021 годах – ВЭБ

Российская экономика возобновит рост в пределах 2% годовых в 2017-2021 гг. Об этом говорится в стратегии Внешэкономбанка.

«В период 2017-2021 гг. российская экономика возобновит рост на уровне около 2% в год. Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования», - отмечается в документе.

По мнению финансового института, для поддержания роста инвестиций в основной капитал необходимы дополнительные меры по улучшению инвестклимата, повышению уверенности инвесторов.

«В этих условиях будут востребованы дополнительные меры по поддержке инвестиций, в том числе через ВЭБ. В условиях смягчения денежно-кредитной политики и улучшения доступа к внешним рынкам капитала ВЭБ также сможет расширить участие сторонних инвесторов в финансировании инвестиционных проектов», - отметили в госкорпорации.