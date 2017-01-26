Минфин опубликовал требования к банкам для работы со средствами госкомпаний

Правительство будет требовать от банков наличие рейтинга по национальной шкале или акционера в лице государства для работы со средствами госкомпаний, госкорпораций и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, наделяет правительство полномочием по установлению требований к банкам. В настоящее время в законодательстве содержится только требование к капиталу банка - не менее 25 млрд руб. Предполагается, что перечень требований к банкам будет расширен.

«Мы сейчас разработали требования и представим их в ближайшее время в рамках нашей работы по подготовке закона о требованиях к банкам для размещения временно свободных средств и открытия счетов государственными компаниями, госкорпорациями, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями, которые входят в список стратегических», - сказал Моисеев.

Минфин помимо минимального размера капитала предлагает предъявлять к банкам следующие требования: наличие у банка генеральной лицензии; участие банка в системе страхования вкладов; отсутствие задолженности перед бюджетом; соответствие одному из требований: наличие рейтинга не ниже «А-» от агентства АКРА (или рейтинга «Эксперт РА» после валидации его рейтинговой модели), или же прямое или косвенное владение Россией.

Министерство сделает исключения для российских банков, находящихся под персональными санкциями.

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