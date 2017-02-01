На Российский инвестфорум в Сочи приедут Греф, Вексельберг и Евтушенков

Участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи подтвердили руководители крупнейших российских компаний, лидеры ряда зарубежных компаний и высокопоставленные чиновники. Форум пройдет 27-28 февраля. Ожидается, что в нем примут участие около 4000 человек, сообщает «Росконгресс».

Намерение участвовать в мероприятии подтвердили президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, президент - предправления Сбербанка Герман Греф, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент-предправления ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Росгеологии» Роман Панов, генедиректор Metro Cash & Carry LLC Джери Калмис, гендиректор Siemens LLC Дитрих Мёллер, главный исполнительный директор Emerald Town Construction Group Рахимулла Рахим.

Из чиновников обещали быть полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Максим Соколов, министр труда Максим Топилин, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министр экономического развития Максим Орешкин.