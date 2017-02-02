Reuters узнало, когда ЦБ начнет покупку валюты для Минфина

Банк России намерен начать покупку валюты для целей Министерства финансов 7 февраля, передает Reuters со ссылкой на близкий к ЦБ источник в Минфине.

Ранее сообщалось, что Минфин объявил, что начнет покупать валюту в резервы в феврале. Агентом Минфина по покупкам/продажам валюты станет ЦБ.

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов бюджета, говорится в сообщении министерства.

Пока фактическая цена на нефть Urals выше $40/барр., Минфин будет покупать. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Накопленный объем операций по продаже не может превышать накопленного объема покупок валюты, отмечается в сообщении.