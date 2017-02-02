Минтранс готов выставлять речные порты на аукцион за один рубль

Министерство транспорта России начало разработку законопроекта о приватизации речных портов и предлагает выставлять находящиеся в неудовлетворительном состоянии или невостребованные объекты на конкурс по начальной цене 1 рубль. Уведомление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект призван ускорить передачу государственных речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание, говорится в сводных материалах к проекту.

Ведомство предлагает проводить конкурсы по продаже речных портов с установлением начальной цены продажи в размере 1 рубль. В случае, если порт не был продан на первом этапе, то приватизация объекта проводится путем продажи на аукционе с установлением начальной цены в размере 1 рубль.

Подготовленный Минтрансом законопроект реализует поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 15 августа 2016 г.