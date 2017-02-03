Белоруссия полностью рассчиталась по своим внешним долгам за 2016 год

Белоруссия полностью рассчиталась по своим внешним долгам за 2016 г. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами президент страны Александр Лукашенко.

«Не знаю, почему вы говорите о рефинансировании. Если нужно будет, мы будем об этом думать. Мы в этом году рассчитываем на свои силы», - сообщил он.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия в настоящий момент ведет переговоры с Китаем о привлечении кредита в $700 млн для проектов малого и среднего бизнеса.