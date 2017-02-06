Чистые внутренние госзаймы в 2019 году достигнут 1,1% ВВП и станут рекордными

Чистые внутренние заимствования России в 2019 г. достигнут 1,1% ВВП и станут максимальными за всю историю современной России, говорится в опубликованных сегодня «Основных направлениях долговой политики Минфина на 2017–2019 гг.».

«Объемы чистых внешних заимствований, выраженных в ценных бумагах, примут отрицательные значения: минус 21,2 млрд руб. в 2017 г., минус 60,1 млрд руб. и минус 13,2 млрд руб. в 2018 г. и 2019 г., соответственно. Что касается валовых внутренних заимствований, то они, напротив, возрастут с 1,2% ВВП в 2016 г. до 1,7% в 2019 г. В этот год чистые внутренние заимствования достигнут 1,1% ВВП (против 0,6% ВВП в 2016 г.). Данные значения станут максимальными за всю историю современной России», – сказано в документе.