Госдолг России может составить 14,7% ВВП на конец 2017 года

Отношение государственного долга России к ВВП может составить 14,7% ВВП к концу 2017 г., говорится в опубликованных «Основных направлениях долговой политики Минфина на 2017–2019 гг.».

К концу 2019 г. госдолг может увеличиться до 15,7% ВВП. Доля расходов на обслуживание госдолга к концу 2017 г. составит 4,5%, а к концу 2019 г. – до 5,4%, прогнозирует Минфин.

В период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г. госдолг России вырос с 7,5 трлн руб. (10,6% ВВП) до 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП). Средние темпы прироста государственного долга превышали темпы прироста ВВП страны.