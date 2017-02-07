Росстат объяснил пересмотр динамики ВВП за 2015 год

Значительный пересмотр динамики ВВП России в сторону улучшения – с 3,7 до 2,8% в 2015 г. – связан с тем, что данные для анализа в Росстат поступают не сразу. Об этом журналистам сообщил руководитель статистического ведомства Александр Суринов.

«Когда мы первые оценки делаем, это не то чтобы прогноз, но некая оценка, основанная на небольшом объеме информации. Там больше гипотез. Потом появляются утвержденные данные о государственном бюджете, потом утвержденные данные о бюджетах внебюджетных фондов. В конце года получаем конечную информацию об объемах производства валового продукта сельского хозяйства и т. д.», – рассказал Суринов.

По его словам, фактором пересмотра данных могут быть и итоги проверок контрольных органов. По словам главы Росстата, таким образом окончательная оценка ВВП может быть дана спустя два года после отчетного периода.

По мнению Суринова, процесс составления статистических данных замедляет и недостаточное межведомственное взаимодействие, когда некоторые ведомства не открывают допуск к своим первичным данным в целях статистики. Он привел в качестве примера Федеральную налоговую службу (ФНС), которая не допускает Росстат к своим базам данных и предоставляет информацию сама, в отличие от Федеральной таможенной службы (ФТС), к базам которой Росстат имеет доступ и может использовать их самостоятельно в целях статистики.

Росстат 1 февраля опубликовал новую оценку ВВП за 2015 г. Так, показатель падения ВВП России в 2015 г. был улучшен до 2,8% против предыдущей оценки в 3%. Изначально Росстат оценивал падение экономики РФ за 2015 г. на 3,7%, а в конце декабря прошлого года скорректировал этот показатель до 3%. Первая оценка Росстата по снижению ВВП за 2016 г. составила 0,2%.