Реальный размер средней пенсии в декабре уменьшился на 2,5%

Средний размер пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) в декабре 2016 г. уменьшился на 2,5% по сравнению с декабрем прошлого года. При этом в номинальном выражении размер средней пенсии вырос, этот показатель увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом за 2015 г. и составил 12 422 руб. Такие цифры приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Средний размер назначенных пенсий в декабре прошлого года составил 26,4% от средней начисленной зарплаты по стране против 27,8% в декабре 2015 г.