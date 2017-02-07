Минпромторг и Минфин планируют запуск программы продовольственной помощи на 2017 год

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа продуктовой поддержки для нуждающихся граждан может быть запущена уже в этом году. Предполагается, что россияне получат карты для начисления баллов, которые смогут использовать в течение ограниченного времени. «Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», - подчеркнул Мантуров. В настоящее время Минпромторг совместно с Минфином дорабатывают эту программу.

В сентябре Денис Мантуров заявил, что программа может быть запущена в 2018 г. Всего на ее реализацию требовалось 70 млрд руб., оценивали ранее специалисты Минпромторга. В рамках программы предлагалось создать электронный продовольственный сертификат, на который будут начисляться баллы на приобретение определенных категорий товаров только отечественного производства. Алкогольные и табачные изделия покупать на этот сертификат будет нельзя. Нельзя будет и обналичить средства, перечисляемые на него.