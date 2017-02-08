Медведев дополнил инвестиционную деятельность ВЭБа инновационными проектами

Премьер-министр Дмитрий Медведев дополнил направления инвестиционной деятельности Внешэкономбанка проектами, направленными на развитие инноваций, и участием в проектах Национальной технологической инициативы. Это следует из распоряжения, подписанного 31 января и опубликованного неделю спустя на сайте правительства. Оно вносит изменения в Меморандум о финансовой политике госкорпорации.

Распоряжение также определяют условия и порядок участия ВЭБа в реализации проектов НТИ. В частности, предусматриваются: участие в реализации проектов НТИ путем финансирования на возвратной основе проектов НТИ и выдачи гарантий; проведение экспертизы проектов НТИ и подготовка заключений о возможности их финансирования на возвратной основе; участие в создании бизнес-акселератора для проектов НТИ, в банковском сопровождении проектов и расчётах между их участниками; право участвовать в реализации проектов НТИ, которые не соответствуют условиям и ограничениям, установленным Меморандумом, в порядке и на условиях, определяемых решениями Наблюдательного совета Внешэкономбанка.

Стратегия развития ВЭБа до 2021 г. и бизнес-модель его деятельности были одобрены на заседании наблюдательного совета госкорпорации 21 декабря 2016 г. Тогда же поддержка проектов Национальной технологической инициативы была одобрена в качестве одной из приоритетных задач Внешэкономбанка.

НТИ - программа господдержки перспективных отраслей, которые в течение 20 лет могут стать основой мировой экономики.