ЦБ предлагает начать перевод бюджетников на карту «Мир» с 1 июля 2017 года

Перевод новых клиентов из бюджетной сфере на карту «Мир» можно было бы начать с 1 июля 2017 г., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ.

«Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства, если они хотят получать на карту, то это будет происходить через карту "Мир". Уже готовятся поправки к законодательству. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям», - сказала она.

«Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 г., а с 1 июля 2017 г. выдачу средств на карту "Мир", - отметила Набиуллина.