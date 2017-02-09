Набиуллина призвала не рассматривать закупку валюты Минфином как интервенции

Целью операций Минфина по покупке валюты на рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета не является влияние на номинальный курс рубля, их не стоит рассматривать как валютные интервенции, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина также отметила, что влияние заявленных операций на ликвидность банковского сектора будет нейтральным. "Безусловно, будем учитывать операции Минфина по покупке-продаже валюты. Поэтому, по нашей оценке, влияние этих операций Минфина, которые были заявлены, на ликвидность банковского сектора будет нейтральным, близким к нейтральному", - отметила глава ЦБ.

Минфин 7 февраля приступил к покупкам валюты на внутреннем рынке: первые средства (на 6,281 млрд руб., или $106 млн) ЦБ зачислит на счет Федерального казначейства 8 февраля, сообщило казначейство.

О планируемых интервенциях Минфин предупредил в январе: их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/барр., Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/барр. – продает. Его агентом выступает ЦБ. На покупку валюты будут направлены все дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в федеральный бюджет в феврале, – по оценке Минфина, это 113,1 млрд руб. В течение 18 дней – до 6 марта – ЦБ будет совершать операции на 6,3 млрд руб. в день.