Силуанов: в системе соцподдержки нужно учитывать критерий нуждаемости

Нужно учитывать критерий нуждаемости в системе социальной поддержки, чтобы снизить уровень бедности в России, считает министр финансов Антон Силуанов. Он рассказал об этом в интервью «Газете.ру».

По его словам, «если посмотреть на структуру бедных в России, можно увидеть, что одна из самых крупных групп – это семьи с маленькими детьми и работающими преимущественно в неформальном секторе родителями». Силуанов отмечает, что это приводит к снижению производительности труда родителей и «падению качества человеческого капитала детей – таким образом, бедность воспроизводится в следующем поколении».

Также, по словам министра, опыт последних 10 лет показал, что растущие социальные расходы бюджетной системы не способствуют снижению бедности. «Главная причина в том, что при оказании мер соцподдержки не учитывается критерий нуждаемости, а большая часть расходов распределяется по категориям. Как раз построение более рациональной системы соцподдержки может принести существенный эффект с точки зрения снижения бедности в стране», – заявил Силуанов.