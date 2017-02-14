Дефицит бюджета России составил 0,4% ВВП за январь – Минфин

Дефицит бюджета России за январь 2017 г. составил 23,398 млрд руб., или 0,4% ВВП, говорится в материалах Минфина.

Доходы федерального бюджета в январе 2017 г. составили 1,264 трлн руб., расходы – 1,287 трлн руб.

По итогам 2016 г. дефицит федерального бюджета России сложился в размере 2,967 трлн руб., или 3,5% ВВП. Хотя, по прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам прошедшего года должен был составить 3,9% ВВП.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова ранее заявляла, что дефицит бюджета России в текущем году может быть ниже, чем прогнозирует Минфин, если в России сохранятся оптимистичные экономические тренды. Сейчас в федеральном бюджете заложен дефицит в 3,2% ВВП по итогам 2017 г.