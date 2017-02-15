Россия вошла в благополучную группу стран в новом энергетическом рейтинге Всемирного банка

В рейтинге устойчивости энергетической политики в 111 странах мира Россия оказалась в благополучной «зеленой зоне». Это сообщает ТАСС со ссылкой на результаты нового исследования Всемирного банка (ВБ). Россия в группе лидеров заняла 27-е место с 77 баллами из 100 возможных.

В ВБ считают, что у России благополучно обстоят дела с доступом к источникам энергии (100 баллов) и хорошо - с энергоэффективностью (70 баллов). Чуть хуже (61 балл) показатель по возобновляемым источникам энергии, передает ТАСС.

Средний показатель стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 35 наиболее состоятельных государств мира, - 85 баллов. Выше России стоят в рейтинге такие страны, как Румыния (87 баллов), Китай (81), Вьетнам (78). У последнего также самый высокий показатель по энергоэффективности среди всех развивающихся стран.

На первых пяти местах в рейтинге оказались Дания, США, Канада, Нидерланды и Германия. Замыкают список Сьерра-Леоне, Чад, Мавритания, Гаити и Сомали. Все партнеры России по группе БРИКС располагаются в «зеленой зоне» с общими показателями свыше 67 баллов. У Бразилии 72 балла, у Индии и ЮАР - по 70 баллов.

В общей «желтой зоне», куда вошли страны с показателями от 67 до 33 баллов, находится Саудовская Аравия. По оценке аналитиков ВБ, у нее все в порядке с доступом к источникам энергии, но показатель энергоэффективности средний, а индикатор по возобновляемым источникам энергии - провальный.

Всего в «зеленой зоне» рейтинга числятся 45 стран (последняя среди них - Украина). В «желтой зоне» - 40 стран, от Аргентины до Демократической Республики Конго. В «красной зоне» с показателями менее 33 баллов - 26 стран, от Лаоса до Сомали.

Во Всемирном банке пообещали продолжать и развивать это исследование и со временем представлять анализ показателей не только одномоментно, но и в динамике. Рейтинг «станет бесценным подспорьем для политического руководства и будет помогать ему выявлять и укреплять такие меры политики и регулирования, которые ускорят приток инвестиций, необходимый для обеспечения всеобщего доступа к современным, доступным и надежным источникам энергии», заявил руководитель профильного подразделения ВБ Рикардо Пулити.