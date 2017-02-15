Бюджет получил на 20% больше поступлений от акцизов на алкоголь в 2016 году, чем годом ранее

Поступления акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджет в 2016 г. увеличились на 20,8% по сравнению с показателем 2015 г. и составили 327,6 млрд руб., передает ТАСС.

«Поступления акцизов в бюджет России в 2016 г. выросли на 56,3 млрд руб. до 327,6 млрд руб. В 2015 г. этот показатель был равен 271 млрд руб. - за год рост составил 20,8%», - отмечается в документе, подготовленном по итогам совещания по вопросам контроля за розничными продажами алкогольной продукции.

Всего в России работает более 222 000 магазинов и мест общественного питания, где продается алкогольная и спиртосодержащая продукция. Около 220 447 торговых точек подключено к ЕГАИС, что составляет 98,9%.

«С 13 октября 2015 г. по 3 февраля 2017 г. изъято 3200 единиц технологического оборудования весом более 1700 т со 190 объектов нелегального производства спирта и алкоголя, в том числе 139 линий разлива полностью демонтировано. По решению судов утилизировано 150 единиц оборудования общим весом 450 т, 8,2 млн л этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - говорится в документе.