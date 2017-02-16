Орешкин назначил нового директора департамента макроэкономического прогнозирования

Новым директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России назначена Полина Бадасен, сообщила пресс-служба министерства.

В соответствии с приказом главы министерства Максима Орешкина сводный департамент макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, который возглавлял Кирилл Тремасов, был реорганизован в департамент макроэкономического прогнозирования.

В сообщении отмечается, что Тремасов продолжит работу в структуре Минэкономразвития России.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития может смениться и замминистра, курирующий макропрогнозирование. По данным «Ведомостей», Алексей Ведев, отвечающий за прогноз в министерстве, может вернуться в Институт Гайдара, а одним из кандидатов на пост замминистра рассматривается заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.