Минфин подготовил законопроект о возврате НДС для иностранцев

Минфин России разработал законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free). Документ поддержало Минэкономразвития.

Соответствующие поправки предполагается внести в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса России, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Право вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в торговых организациях на территории России, получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска через государственную границу России. Перечень таких пунктов правительство будет утверждать отдельно. Иностранные граждане смогут получать налог в размере исчисленного магазином, где были куплены товары, налога за вычетом стоимости услуги по его выплате. Предполагается, что услугу по выплате налога смогут оказывать торговые организации либо другие организации, действующие по соглашению с ними.

Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции.

Документом, подтверждающим право физлица на возврат НДС, будет чек на выплату налога с отметкой таможенного органа России. Чек будет выдаваться в одном экземпляре по требованию покупателя при продаже ему в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 000 руб.

Получить возврат налога физлица смогут в течение трех лет с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.