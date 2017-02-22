Недельная инфляция в России вернулась к 0,1%

Инфляция в России с 14 по 20 февраля 2017 г. составила 0,1% после нулевого показателя предыдущей расчетной недели, сообщил сегодня Росстат.

При сохранении текущей динамики цен инфляция по итогам февраля может составить 0,2% против 0,6% в феврале 2016 г. Это будет означать, что в годовом выражении инфляция в феврале может снизиться до 4,6%.

Минэкономразвития пока прогнозирует инфляцию в феврале на уровне 0,2-0,4% со снижением годовой инфляции до 4,6-4,8%.

ЦБ 3 февраля по итогам заседания совета директоров, на котором оставил неизменным ключевую ставку на уровне 10%, отмечал, что «планируемое проведение Минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики». «Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 г. и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 г. уменьшился», - говорилось в сообщении ЦБ.