Москва отказалась от части федеральных субсидий

Минфин России предупредил регионы, что деньги по не подписанным до 1 марта соглашениям о субсидиях уйдут в резервный фонд правительства. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Есть регионы, которые в меньшей степени изъявили желание подписывать соглашения, - констатировал Силуанов. - Такие как Москва - всего 56% соглашений было подписано этим регионом. Потому что от ряда субсидий этот субъект просто отказался, имея в виду, что у него есть большие собственные ресурсы».

На сегодняшний день, по информации министра, полностью подписаны соглашения о субсидиях 50 субъектами федерации, в 33 субъектах подписано от 90 до 97% соглашений. Всего в федеральном бюджете - 2017 на субсидии регионам заложено 416 млрд руб. Доходная часть бюджета Москвы на 2017 г. - 1,76 трлн руб.