Министр труда оценил потери от фискального маневра в 2 трлн рублей

Потери для внебюджетных фондов при фискальном маневре - снижении ставок страховых взносов с 30 до 21% - могут превысить 2 трлн руб., сообщил сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Более двух триллионов рублей», - сказал Топилин, отвечая на вопрос, сколько составят потери для внебюджетных фондов при снижении ставок страховых взносов с 30 до 21%.

Минфин обсуждает повышение НДФЛ до 15%, написали сегодня «Ведомости». Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов. Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, говорят два чиновника, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%.

Поступления от НДФЛ в 2016 г. выросли на 7,5% (более 3 трлн руб.), говорил ранее руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.