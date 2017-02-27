Кудрин не исключил повышения НДФЛ для наполнения бюджета

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает возможным повышение ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) ради наполнения бюджета. «Правительство объявило, что не будет повышать налоги для бизнеса, тем самым остается какой-то зазор для, видимо, повышения НДФЛ», – сообщил Кудрин в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, доходы бюджетной системы ежегодно снижаются в связи со снижением доли нефтегазового сектора, ВВП и снижением цен. «Поэтому мы стоим перед выбором, как удержать доходную базу экономики бюджетной системы, чтобы финансировать ключевые обязательства государства. Мы рассматриваем различные сценарии сейчас в ЦСР, какие изменения в налоговой системе могли бы быть самыми щадящими для того, чтобы удержать доходную базу», – пояснил Кудрин.

Минфин, Минэкономразвития и ЦСР обсуждают различные варианты налогового маневра, писали «Ведомости». В Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов. Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%. Дискуссия по предложениям продолжается.