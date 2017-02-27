Евросоюз ввел новые санкции против КНДР

Совет Евросоюза определил и утвердил новые ограничительные меры против Северной Кореи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу совета. Новые санкции вводятся в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, которая была принята в ответ на продолжающиеся ядерные испытания КНДР.

Санкции затронут сделки с углем, сталью и железосодержащими минералами. Также ЕС запретил закупать у КНДР медь, никель, серебро и цинк и продавать ей новые вертолеты и корабли.

Ужесточены уже действующие санкции в финансовой и транспортной сферах. Дипмиссиям и дипломатам КНДР запрещается иметь больше одного банковского счета в ЕС. Ограничиваются возможности использования Северной Кореей недвижимости в ЕС.

Предполагается, что страны ЕС примут дополнительные меры, чтобы воспрепятствовать гражданам КНДР получать образование или специальную подготовку в дисциплинах, способных содействовать северокорейским ядерным программам или программам баллистических ракет.

Приостанавливается научное и техническое сотрудничество (кроме области медицины) с людьми и коллективами, связанными с КНДР или представляющими эту страну.