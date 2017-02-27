Песков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ о ежемесячном мониторинге экономических событий, влияющих на настроения в регионах правильные по идее, но неверные в деталях, передает «Интерфакс».

«Идея изложена правильно, но детали абсолютно не соответствуют действительности. Это не новая практика, это постоянный процесс, составная часть работы администрации президента», - уточнил он.

Песков пояснил, что «по отраслям, по различным компаниям, которые являются системообразующими - а есть компании, где количество работников достигает сотни тысяч человек - администрация постоянно (мониторит ситуацию), не только в контексте отдаленных выборов, а на постоянной основе».

Администрация президента следит за «ситуацией в социально-экономическом плане, выполнением социально-экономических обязательств, выявлением проблемных ситуаций».

По его словам, президенту самому приходилось заниматься такими ситуациями, как невыплата зарплаты.

Ранее «Ведомости» писали, что администрация президента стала проводить ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики на предмет событий, которые могут негативно повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах.