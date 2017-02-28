В октябре – декабре население сократило денежные переводы за границу на 8%

В IV квартале 2016 г. объем трансграничных денежных переводов населения из России за рубеж через платежные системы снизился в годовом измерении на 8% и составил $1,941 млрд. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России. $1,425 млрд было переведено в страны СНГ, это на 13,8% меньше, чем в октябре – декабре 2015 г. Еще $516 млн поступили в страны дальнего зарубежья.

В тот же период из-за границы в Россию поступили переводы на $577 млн против $691 млн годом ранее. Из общей суммы $211 млн были переведены из дальнего зарубежья, это на 11,3% меньше, чем год назад, а $366 млн – из стран СНГ, снижение на 19,2%.

Средняя сумма одного перевода из России за границу в отчетный период составила $459 по сравнению с $402 годом ранее, в Россию – $485 против $543.