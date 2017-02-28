На повышение зарплат бюджетникам в 2017 году потребуется 5,2 млрд рублей – Минтруд

Повышение МРОТ с 1 июля 2017 г. потребует 5,2 млрд руб. из бюджетов, сообщила ТАСС замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

В настоящее время величина МРОТ составляет 7500 руб., в июне она должна быть увеличена на 300 руб.

«Июльское увеличение МРОТ до 7800 руб. потребует дополнительные средства на повышение заработной платы в государственных и муниципальных учреждениях в 2017 г. - 5,2 млрд руб., в том числе 1,75 млрд руб. из федерального бюджета, 3,45 млрд руб. из бюджетов субъектов России и муниципальных бюджетов, что составляет 0,1% фонда оплаты труда государственных и муниципальных учреждений», - сказала Ельцова.

Эти средства могут быть изысканы за счет перераспределения фонда оплаты труда с учетом проводимой в государственных и муниципальных учреждениях работы по повышению оплаты труда работников по майским указам президента, а также по снижению дифференциации в оплате труда руководящего персонала и работников учреждений.