Решения суда Лондона по вопросу долга Украины России ожидаются после 16 апреля

Высокий суд Лондона в период 16 апреля - 1 мая может вынести вердикт, будет ли рассматривать иск России к Украине о долге по евробондам на $3 млрд в ускоренном порядке. Об этом сообщил во вторник, 28 февраля, замминистра финансов России Сергей Сторчак, пишет «Интерфакс».

«Судья ушел на размышление. Народ думает, что между 16 апреля и 1 мая судья вынесет решение, будет ли он дальше рассматривать претензии России к Украине по евробондам в режиме ускоренного судопроизводства или отдаст предпочтение классическому судопроизводству, связанному с анализом документов, вызовом свидетелей, прением сторон. Вердикт будет промежуточный, но очень важный», - сказал он.

Говоря о планах Украины вернуться в 2017 г. на внешний рынок заимствований (министр финансов Александр Данилюк заявлял о возможности привлечения $500 млн), Сторчак отметил, что «в условиях незавершенного процесса и роста недоверия инвесторов к экономическому курсу, тому, как Украина решает проблему выполнения обязательств по конкретному займу, сложно предположить, что кто-то будет их долговые инструменты покупать».

Замминистра финансов также сообщил, что Украина не выходила на контакт с Россией по поводу урегулирования долга или суда.

В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за счет средств фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 г. ввело мораторий на выплату долга России, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Москва настаивает, что долг является суверенным, Киев настаивает на обратном. 17 декабря 2015 г. Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 г. Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 г. Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.