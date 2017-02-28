Минтруд предлагает с 1 апреля проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5%

Минтруд предлагает с 1 апреля 2017 г. проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5%. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2016 г. (8081 руб.) и за 2015 г. (7965 руб.) индекс роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2016 г. составил 1,015. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2017 г. проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5%», - говорится в пояснительной записке к документу.

С 1 апреля в связи с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

Расходы на индексацию размеров социальных пенсий составят 545,3 млн руб. в месяц, или 4,9 млрд руб. до конца 2017 г.