Минфин готов взять на себя полномочия Минэкономразвития в области закупок

Министерство финансов предлагает взять на себя полномочия Министерства экономического развития в области закупок. Это следует из проекта постановления правительства России, которое подготовил Минфин. Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления предполагает внесение изменений в соответствующие положения: о Минфине и о Минэкономразвития. В первом случае ведомство наделяется функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Из положения о Минэкономразвития названные функции должны быть удалены.

Также в своем положении Минфин перечисляет новые права и обязанности. В их числе определение условий допуска зарубежных товаров к госзакупкам, разработка и утверждение типового положения о контрактной службе, порядка взаимодействия удостоверяющих центров электронной цифровой подписи с Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок и другими участниками закупок, формирование единых требований к функционированию электронных торговых площадок, формирование и ведение в ЕИС каталога товаров, работ, услуг и проч. Согласно другому проекту постановления правительства, управление ЕИС перейдет к казначейству, которое подведомственно Минфину.

О том, что контроль за информационной системой переходит к казначейству, стало известно в январе. Определить один орган, ответственный за систему, в конце 2015 г. поручил президент, и каждое министерство хотело сосредоточить полномочия у себя.

Информационная система госзакупок – одна из крупнейших государственных IT-систем. На портале zakupki.gov.ru должны размещать информацию все закупщики – и государство, и госкомпании, и естественные монополии. Сейчас техническое задание для нее формулирует Минэкономразвития, а казначейство отвечает за функционирование – проводит конкурсы на разработку и ведение.