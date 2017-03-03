Российский реальный сектор дает 5% госзакупок, доля снижается – исследование

Доля российских производителей реального сектора в госзакупках в 2016 г. снизилась на 1,5% до 5% - таков основной вывод исследования АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП). ЕЭТП - одна из шести электронных торговых площадок, аккредитованных для проведения закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«Около 66% производителей, участвующих в госзакупках, занимаются только упаковкой готовой продукции, в том числе зарубежных производителей, - отмечается в исследовании. - Оставшиеся обладают необходимыми для производства товаров ресурсами и технологиями». «По сути, большая часть производителей-поставщиков занимается перепродажами импортной продукции или предоставлением примитивных сервисов», - отмечал ранее гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов.

По оценке исследователей, большая часть бюджетных средств, выделяемых на госзакупки, выводится из российской экономики путем закупок у иностранных поставщиков/производителей. Процесс импортозамещения в стратегически важных отраслях стагнирует.

«Уровень КПД госзакупок составляет порядка 30%», - считает Емельянов. По его словам, в случае с российскими производителями, принимающими участие в закупках, в российской экономике остается около 96% всех средств, а в случае с поставщиком импортной продукции - в лучшем случае только 32%.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка ЕЭТП в 2015 г. составила 927,9 млн руб., что почти в два раза больше аналогичного показателя 2014 г. (462 млн руб.). В прошлом году на площадке ЕЭТП были проведены закупочные процедуры на общую сумму порядка 2 трлн руб. На долю госкомпаний и коммерческих заказчиков пришлось около 53% от общего объема закупок, проведенных на площадке.

Акционерами ЕЭТП являются департамент имущества Москвы (52%) и ВТБ (48 %).