Россия в феврале сократила объем добычи нефти на 1,6%

Российские нефтегазовые компании в феврале текущего года сократили нефтедобычу с учетом газового конденсата на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. - до 42,434 млн т, передает ТАСС со ссылкой на материалы Минэнерго.

При этом в январе - феврале уровень нефтедобычи в России сохранился на уровне 89 млн т.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия сокращает добычу с опережением графика. Выполняя условия соглашения стран - экспортеров нефти, российские компании в январе совокупно снизили добычу на 117 000 баррелей в сутки, что в два раза превышает запланированные темпы.