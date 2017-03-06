Население в феврале стало более позитивно оценивать месячную инфляцию – ЦБ

Оценки россиянами месячной инфляции в феврале 2017 г. снизились после сезонного всплеска в январе. Но инфляционные ожидания остаются повышенными, говорится в февральском опросе Института фонда «Общественное мнение», подготовленном по заказу Банка России.

При этом доля респондентов, считающих, что цены за последний месяц выросли очень сильно, снизилась до минимума с середины 2014 г.

В исследовании также сообщается, что снижение оценок ожидаемой инфляции в феврале приостановилось.

«Инфляционные ожидания остаются повышенными и волатильными, что обуславливает необходимость сохранения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – сообщается в документе.