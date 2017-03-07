Минэкономразвития почти не сомневается в достижении цели по инфляции в России в 2017 году

Вероятность достижения цели по инфляции в России в 2017 г. в 4% почти не вызывает сомнений, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

«Оценка (уровня инфляции) по году будет подготовлена Минэкономразвития России в рамках сценарных условий и основных параметров среднесрочного прогноза», - отметили в министерстве.

В ведомстве также считают, что низкие темпы роста инфляции в феврале объясняются хорошим урожаем 2016 г. и благоприятной ситуацией с курсом рубля, который укрепляется с декабря прошлого года.